Jovem é baleado no pescoço em São Gonçalo

Rio - Um jovem, que não teve a identidade relevada, foi atingido por um tiro no pescoço na manhã desta terça-feira na Rua Doutor Pio Borges, no Pita, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. De acordo com a Polícia Civil, equipes faziam patrulhamento na região quando foram atacadas por criminosos. Na ação, um homem foi atingido e encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima. Seu estado de saúde não foi divulgado. Nenhum agente ficou ferido. Os bandidos conseguiram fugir.

Ainda segundo a polícia, as investigações estão em andamento na 73ª DP (Neves). Os agentes realizam diligências em busca de testemunhas e imagens que possam ajudar a prender os criminosos.