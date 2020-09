Celebrando Arlindo Cruz

Na próxima segunda-feira (14), o sambista Arlindo Cruz completa 62 anos de idade. Para celebrar, o Bar do Zeca Pagodinho, da Barra, está publicando ao longo do mês vídeos exclusivos e inéditos no Instagram (@bardozecapagodinho), com apresentações de cantores conceituados que marcaram presença no palco da casa. Apesar da flexibilização, que permitiu a reabertura dos bares e restaurantes em 2 de julho, o estabelecimento segue de portas fechadas.

A ideia é postar grandes clássicos que fazem parte do repertório e da obra do compositor, sempre a partir das 10h. Nesta quarta (9), Marcelinho Moreira interpreta "Nunca Mais Vou Jurar". Na sexta (11), Confraria Carioca canta "Pode Declarar Minha Saudade". No dia do aniversário, dose dupla: serão publicados um vídeo com Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho cantando "Meu Poeta", e um outro de Arlindinho homenageando o pai com "Coração Deserto".

Arlindo é carioca mas sua música alcança o Brasil todo - e até o mundo! O artista concorreu ao Grammy Latino cinco vezes (2008, 2009, 2013, 2015 e 2016) nas categorias "Melhor álbum de samba/pagode" e "Melhor canção brasileira ('Vai embora tristeza')".

Zeca Pagodinho, que inspirou a criação do bar há quase dois anos, já cantou inúmeros sucessos de Arlindo, entre eles "Bagaço de Laranja", "Casal Sem Vergonha", "Dor de Amor", e "Quando eu te vi Chorando". Outra artista que tinha no repertório diversos sambas do homenageado é a saudosa Beth Carvalho: ela gravou, por exemplo, "Jiló com Pimenta", "Partido Alto Mora no meu Coração" e "A Sete Chaves".

Arlindo Cruz sofreu um AVC em 2017. Ele teve alta do hospital e voltou para casa um ano e três meses depois do incidente. No dia 9 de junho deste ano, em plena pandemia, Arlindinho celebrou as primeiras palavras ditas pelo pai.