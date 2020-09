Terreiro de umbanda é incendiado na Baixada

Rio - Um terreiro de umbanda foi incendiado na manhã deste domingo em Austin, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com Emilson Furtado, o pai de santo da Tenda Espírita Pai Joaquim de Angola, havia um buraco no terreno, além de vestígios de pano queimado. Para o cozinheiro, o que aconteceu no templo foi um incêndio criminoso motivado por intolerância religiosa.

Galeria de Fotos Terreiro de umbanda é incendiado em Nova Iguaçu Reprodução Terreiro de umbanda é incendiado em Nova Iguaçu Reprodução Terreiro de umbanda é incendiado em Nova Iguaçu Reprodução Terreiro de umbanda é incendiado em Nova Iguaçu Reprodução Terreiro de umbanda é incendiado em Nova Iguaçu Reprodução Terreiro de umbanda é incendiado em Nova Iguaçu Reprodução Terreiro de umbanda é incendiado em Nova Iguaçu Reprodução Terreiro de umbanda é incendiado em Nova Iguaçu Reprodução

O pai de santo, conhecido como Pai Emilson de Iemanjá, diz que soube do incêndio por uma filha que mora em frente ao terreiro. "Estava no trabalho, ela me ligou contando que estava pegando fogo e eu vim correndo. Quando não encontrei quase nada mais, foi horrível", lamenta.

"Não deixo nada ligado. Nem vela, nem luz e quando eu saio, sempre desligo o disjuntor central da casa", completa Emilson.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Nova Iguaçu foi acionado às 11h15 e a equipe fez o rescaldo no local. O combate ao fogo durou cerca de duas horas.

"Nós perdemos diversas roupas, imagens de entidades, tambores, eletrodomésticos, camas, o telhado todo caiu. Sobraram só dois atabaques, o quarto do orixá e de Exu", afirma o pai de santo.

Emilson estima que o prejuízo fique em torno dos R$ 4 mil. "Com certeza deve ser muito mais que esse valor. Foi dificuldade e luta para gente conquistar o que tínhamos", diz.

Nesta quarta-feira, o cozinheiro vai registrar ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) no Centro do Rio. Nas redes sociais, o Babalawo Ivanir dos Santos lamentou o episódio.

"Infelizmente não é o primeiro caso na região. Exigimos o máximo de apurações sobre o caso", escreveu o babalawo.



Vaquinha nas redes sociais

Após o episódio, Emilson fez uma vaquinha online para levantar recursos para reconstruir o terreiro. Ele também pede doações de roupas, imagens, guias e atabaques."Toda ajuda é bem vinda", ressalta.

A vaquinha online está disponível em:https://www.vakinha.com.br/vaquinha/arrecadacao-para-construir-um-novo-terreiro