Homem dá mais de 15 facadas na ex na Baixada

Rio - PMs do 21° BPM (São João de Meriti) prenderam em flagrante, na noite de segunda-feira, um homem que deu 16 golpes de faca na ex-esposa, na Praça do Skate, no Centro do município da Baixada Fluminense. Daniel Felipe Santos Marques, de 32 anos, atingiu a mulher no rosto, no ombro esquerdo, no braço direito, na mão direita e nas costas.

A vítima foi levada para a UPA Jardim Íris, mas foi transferida para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, Duque de Caxias. De acordo com as primeiras informações, apesar da gravidade dos ferimentos, ela não corre risco de vida.

Testemunhas contam que depois de ferir a ex, Daniel tentou fugir do local. Policiais que estavam próximos foram avisados e localizaram o agressor com as mãos sujas de sangue. Ele foi levado com a faca usada no crime para a 54ª DP (Belford Roxo).

Na distrital, Daniel foi autuado por tentativa e feminicídio. Ele já tinha um mandado de prisão em aberto por não pagamento de pensão alimentícia.