Suspeito é baleado em operação da Polícia Militar na Cidade Alta

Rio - Uma pessoa foi baleada na manhã desta quarta-feira em uma operação da Polícia Militar, na Cidade Alta, em Cordovil, na Zona Norte do Rio. De acordo com a PM, agentes do 16º BPM (Olaria) e de batalhões subordinados ao 1º Comando de Policiamento de Área realizaram ação com objetivo de coibir práticas criminosas na região e retirar barricadas colocadas em vias públicas.

Segundo os agentes, durante a ação, homens armados dispararam contra os PMs, que reagiram e houve confronto. O suspeito foi encontrado ferido e houve apreensão de uma pistola. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não há informações sobre o estado de saúde.

Um homem também foi detido na ação e um rádio comunicador apreendido.

As ocorrências permanecem em andamento.