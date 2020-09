No Centro, mais de 20 famílias são despejadas por ordem judicial

Rio - Mais de 20 famílias foram despejadas pela Polícia Militar, na manhã desta quarta-feira, de um prédio localizado na Rua Ramalho Ortigão, no Centro da cidade do Rio, depois de uma ordem judicial. De acordo com as primeiras informações, o imóvel estava ocupado há dez meses por adultos e crianças. A ordem de despejo veio no início de setembro e a Justiça deu um prazo para que os ocupantes encontrassem outro local.

Em entrevista ao DIA, Keli Ambrósio, de 38 anos, que estava no imóvel desde o dia 4 de janeiro, informou que no local tem 28 famílias, com aproximadamente 40 crianças. Ela, que vivia em situação de rua antes de morar ocupar o prédio, disse que a Justiça não deu tempo para que eles [ocupantes] pudessem sair. Ela finalizou dizendo que a prefeitura ainda não ofereceu nenhum lugar fixo de moradia.

Leo Motta, escritor de 39 anos, que tem um projeto para ajudar pessoas em situação de rua, informou que desde o momento do início da desocupação, nenhuma assistente social compareceu para prestar qualquer tipo de apoio. "Essas pessoas aqui querem ser acolhidas. Muitas ocuparam o imóvel devido a pandemia depois que perderam sua renda. Algumas chegaram na semana passada, porque foi a semana mais fria do ano. Foi tudo com o intuito se proteger", disse o escritor.

Motta também pediu para quem puder, que vá ao local para ajudar pelo menos com água, comida, lençol, entre outras coisas que possam ajudar. "Hoje eu trouxe 40 quentinhas para que eles pudessem almoçar. Minha função nesta quarta-feira de auxílio a essas famílias foi essa. Eu também tentei conversar com a polícia para que não houvesse violência durante a desocupação", finalizou.

Procurada pelo DIA, a Polícia Militar, que participou da ação, informou que equipes atuaram em apoio ao Poder Judiciário e que não houve nenhum tipo de agressão ou resistência.

Em nota, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMASDH), disse que não foi comunicada pelos órgãos responsáveis da ação que aconteceria, porém, mesmo assim enviou agentes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e além de membros do Conselho Tutelar. Além disso, informou que irá acolher as famílias despejadas.