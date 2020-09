Uezo no StartupRio

A Fundação Centro Universitário da Zona Oeste (Uezo) segue se destacando no mundo acadêmico. Alunos da instituição foram selecionados para a primeira etapa do Startup Rio, o programa de capacitação e aceleração da formação de empreendedores digitais da Secretaria de Ciências, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado do Rio. Durante o período em que estiverem no Startup Rio, os proponentes selecionados participarão de um programa de educação em empreendedorismo de tecnologia digital.

Três startups são do ramo da farmácia e telemedicina e visam facilitar a vida dos consumidores de medicamentos, cosméticos e consultas médicas/farmacêuticas. Trata-se de aplicativos para serem acessados no celular. As equipes receberão fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), com um investimento de R$ 60 mil (para cada projeto).

Um dos projetos é o Gopharmes: aplicativo de entrega de medicamentos mais baratos e telemedicina a preços populares para pacientes que sofrem com doenças crônicas. "A participação foi boa, nos esforçamos muito e foi necessário bastante conhecimento na criação dos projetos. Pretendemos causar impacto social fazendo chegar medicamentos mais baratos e consultas médicas a preços populares ", diz Rodrigo Marques Rodrigues, aluno do 10º período de Farmácia.

Débora Vitória da Silva de Oliveira, aluna do quinto período de Ciências Biológicas, junto com sua equipe, pensou no SkinB: um aplicativo de beleza, saúde e sustentabilidade. A ideia surgiu durante uma aula na faculdade. "Basicamente pensei na ideia base da funcionalidade do app com mais duas amigas, que fazem parte da equipe e ajudaram a moldar e melhorar ainda mais a ideia", explica a aluna.

O Projeto My Health foi pensado pelo aluno Pedro Henrique Rocha, de Ciências Biológicas, que está no sétimo período e tem como objetivo reunir os exames médicos em um ambiente virtual, facilitando a organização dos documentos. Também pode ser usado como uma ferramenta para os profissionais da saúde, otimizando as consultas e funcionando como um grande aliado nos atendimentos online.

"O objetivo é conseguir chegar até a etapa final do edital e depois conquistar o mercado com uma startup forte e inovadora. Quero mostrar também a importância de uma universidade pública na Zona Oeste e mostrar que nossa região tem um potencial muito grande quando o assunto é empreendedorismo e inovação", finaliza Pedro.

Segundo o professor Leandro Medeiros Motta, da unidade de Farmácia da Uezo, que acompanhou a criação e orientação dos projetos, "A expectativa é inserir os meninos no ramo empresarial, se possível gerar empregos para a Zona Oeste e aumentar a visibilidade da Uezo, que é a universidade pública mais nova do Rio de Janeiro", conclui o docente.