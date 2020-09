Nutrição na prática

Já pensou na maravilha de se consultar com um profissional de Nutrição e poder aprender na prática como preparar as receitas? No Espaço Acolher isso já é realidade. O local conta com uma cozinha funcional integrada em um espaço inteiramente equipado, moderno e acolhedor, que conta com uma equipe completa, pronta para trazer a nutrição para perto da vida do paciente.

"A cozinha funcional foi pensada para ensinar e orientar pacientes, acreditando na versatilidade das receitas e na meta zero desperdício de alimentos. Também é nela que são realizadas orientações nutricionais, além de consultas práticas, individuais ou em grupos, e diversos cursos", explica a nutricionista e pedagoga Ana Carolina Netto, idealizadora e proprietária do espaço.

Ela revela também que o espaço oferece atendimentos com profissionais especializados para gestantes, bebês, crianças e adolescentes, amamentação, pós-parto, introdução alimentar, saúde da mulher, emagrecimento, fertilidade, síndrome do ovário policístico, endometriose, transtornos alimentares, em um local especial, sempre com foco em individualidade e comportamento alimentar.

A nutricionista conta que sempre teve paixão por uma alimentação saudável e prática, por isso fez questão de tirar do papel uma cozinha integrada ao espaço para que as pessoas pudessem viver, na prática, as orientações de organização, planejamento e receitas que fazem diferença no dia a dia.

O espaço foi aberto em meio à pandemia do novo coronavírus. Por esse motivo, ainda não houve uma inauguração física oficial. Mas os atendimentos presenciais estão sendo feitos, seguindo todos os protocolos da Organização Mundial da Saúde.

"Começamos a atender já que a demanda por cuidados da saúde física e mental começou a crescer. O atendimento ainda pode acontecer remotamente, se for da vontade do paciente. A equipe é interdisciplinar, e, dependendo da demanda do paciente, há uma interligação dos profissionais ", frisa Vanessa Almeida, uma das nutricionistas do local.

A equipe do Espaço Acolher é formada pela pediatra Dra. Ana Clara Cyríaco, a chef de cozinha Michelle Tomaz, a psicóloga Bárbara Favero, as enfermeiras especialistas em amamentação e cuidados com o bebê Helena Farias e Shirley Abreu, a nutricionista de seletividade alimentar Débora Miceli, a nutricionista esportiva Monique Ferraz, a nutricionista comportamental e de adolescentes Vanessa Almeida e a especialista em saúde da mulher, pré-concepção, gestação e infantil Ana Carolina Netto.

O espaço, que fica na Avenida das Américas, nº 8.585, sala 392, é especializado em gestantes, lactantes, bebês e crianças com práticas pioneiras, mas atende adolescentes, homens e mulheres em busca de uma vida saudável sem sofrimento. Para saber mais, envie mensagem para (21) 99828-9482.