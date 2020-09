Polícia procura miliciano que lidera milícia de Campinho

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta quarta-feira, um cartaz com recompensa de R$5 mil para ajudar a Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE) e a Delegacia de Homicídios da Capital (DH-Capital) com informações que possam localizar e prender o miliciano Edmilson Gomes Menezes, o Macaquinho, de 35 anos.

De acordo com agentes, Edmilson foi denunciado em novembro de 2018, pelo Ministério Público Estadual como sendo integrante e um dos lideres da milícia que atua no bairro do Campinho, nas comunidades do Fubá (Cascadura), Quiririm (Valqueire), Caixa D´Água (Quintino), todos na Zona Norte do Rio, além de Chacrinha (Praça Seca) e Jordão (Taquara), ambas na Zona Oeste. Anteriormente, a recompensa oferecida era de R$ 1 mil reais.



Ainda segundo a investigação, Macaquinho aparece no topo da hierarquia da quadrilha. É dele a função de "escalar" os criminosos para pegar armamentos e colocá-los em pontos estratégicos para executarem outros serviços.



De acordo com a denúncia, entre os crimes praticados pela organização criminosa, estão a extorsão a moradores, comerciantes e empresários a pretexto de oferecer serviços de segurança; o comércio ilegal de armas de fogo e o tráfico de drogas. Há também indícios da prática de homicídios com características de “justiçamento” e a exploração ilegal do comércio de gás e sinais clandestinos de internet e televisão a cabo das regiões.



Edmilson Gomes recebe, segundo investigações, apoio do também miliciano Wellington da Silva Braga, o Ecko, para agilizar a tomada das favelas que ainda continuam sendo controlada por traficantes.



Contra Macaquinho, há quatro mandados de prisão por homicídio qualificado (2) e homicídio simples, roubo majorado (2), furto qualificado (2), associação criminosa, extorsão e concurso de pessoas.

Quem tiver qualquer informação a respeito da localização de Edmilson, favor denunciar pelos seguintes números: (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou pelas redes sociais do Disque-Denúncia.