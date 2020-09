Saulo Poncio a Gabi Brant participam de websérie

Na noite da última terça-feira (8) aconteceu o lançamento de Smile Makers Brasil, websérie que mostra a transformação de sorrisos, além de retratar a vida profissional e pessoal das irmãs dentistas Rachel e Erika Abreu. Na ocasião, o influencer Saulo Poncio, que esteve no consultório com a esposa Gabi Brandt, comentou: "Quero me permitir ser mudado e transformado completamente."

O primeiro episódio mostra a transformação do sorriso da química Mariana Bengaly, que sofria com o excesso de gengiva, o que abalava sua autoestima. No Consultório Boutique, localizado na Barra, a paciente foi submetida a duas técnicas cirúrgicas: gengivoplastia e osteotomia.

O vídeo também mostra o tratamento dentário de Gabi Brandt e Saulo Poncio, que estavam acompanhados do sobrinho José Márcio. O famoso casal mudou as lentes de contato dentais, feitas por outros profissionais.

Saulo se queixava que as lentes eram artificiais demais. O sorriso faz parte das mudanças que o cantor está tendo na vida. "Eu passei por muitas transformações. Tinha bigode, tinha barba, meu jeito, minhas coisas, minha maneira de tratar as pessoas. Quero passar uma naturalidade. Quero ser mudado. Quero me permitir ser mudado e transformado completamente: minha alma, meu espírito e meu corpo", conta o influencer, que além de trocar as lentes fez um tratamento periodontal.

Já a queixa de Gabi era a alternância da cor, formato e tamanho dos dentes, além do excesso de gengiva. As dentistas trocaram as lentes da influencer e aplicaram toxina botulínica para correção de sorriso gengival. O Consultório Boutique fica no Leed Américas - Avenida das Américas, 2480 - bloco 03 s 117.