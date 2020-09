Rio - Policiais da 24ª DP (Piedade) prenderam, nesta quarta-feira, um homem de 42 anos que estuprou a própria sobrinha de 11 anos no bairro da Zona Norte do Rio. O abusador foi capturado no município de Paço do Lumiar, no Maranhão, no Nordeste, para onde tinha fugido depois do início das investigações, no dia 20 de agosto.

De acordo com o delegado Alessandro Petralanda, titular da 24ª DP, a jovem contou que estava sendo abusada pelo tio há pelo menos dois anos. Ele a ameaçava de morte caso contasse o crime para alguém. O estupros foram comprovados por exame de corpo de delito.

"Ele ficou sabendo por parentes que seus estupros foram descobertos, que a vítima estava na delegacia e decidiu fugir", conta Petralanda.

O delegado pediu a prisão preventiva do abusador, que foi concedida pela Justiça. Após a descoberta do paradeiro dele, no município vizinho à capital maranhense de São Luís, o setor de busca eletrônica da 24ª DP entrou em contato com a Polícia Civil do Maranhão para que os policiais de lá ajudassem em sua captura.

O homem será transferido par o Rio, onde vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável e ameaça.