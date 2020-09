Galeria de Fotos Ricardo Vianna e a esposa Reprodução / Instagram Ricardo Vianna Reprodução / Instagram Ricardo Vianna Reprodução / Instagram Ricardo Vianna e a esposa Reprodução / Instagram

Rio - A empresária Aline Kryk prestou queixa, nesta terça-feira, na Delegacia da Mulher em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, contra o marido, o ator Ricardo Vianna. Ele foi acusado de agressão e injúria pela esposa. As informações são do jornalista Leo Dias, do Metropoles.