Tiroteio na Linha Vermelha termina com um morto e dois feridos

Rio - Um bandido morreu e dois foram baleados, na noite desta quinta-feira, durante troca de tiros com policiais militares na Linha Vermelha, na altura do Caju, na pista sentido Centro do Rio. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe policial do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) estava em patrulhamento quando notou um carro e tentou fazer uma abordagem. Durante a tentativa, os ocupantes do veículo fizeram disparos contra os policiais, que reagiram e houve confronto.

Após a troca de tiros, três homens foram encontrados feridos dentro do carro e o Corpo de Bombeiros foi acionado. Dois foram socorridos ao Hospital Municipal Souza Aguiar e um morreu no local.

Uma pessoa que passava pela via também ficou ferida na ação após ser atingida por uma bala perdida e foi encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Um fuzil calibre 5,56, uma pistola calibre .40, carregadores e três granadas foram apreendidos. A Delegacia de Homicídios foi acionada.