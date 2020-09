Galeria de Fotos Agentes realizam operação no canal da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio Estefan Radovicz / Agência O Dia Agentes realizam operação no canal da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio Estefan Radovicz / Agência O Dia Suspeito de integrar milícia é preso em operação da Polícia Civil e do Inea Divulgação / Polícia Civil Miliciano é preso em operação contra despejo ilegal de esgoto nas lagoas da Barra Reprodução / TV Globo Rio - A Delegacia De Proteção ao Meio Ambiente e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) realizam, na manhã desta sexta-feira, uma operação contra despejo de esgoto e poluição nas lagoas da Barra da Tijuca e de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. A ação ainda conta com o apoio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas) e da Superintendência Integrada de Combate aos Crimes Ambientais (Sicca).

Em uma ação paralela dos agentes da DPMA, um homem, identificado como Marcus Vínicius, foi preso por suspeita de integrar a milícia da Ilha da Gigóia, apontada como responsável pela exploração imobiliária na região, que promove a construção clandestina de prédios e causa degradação ambiental. Com ele, foram apreendidas armas de fogo, toucas ninjas, faca, celulares e diversas anotações, que serão analisadas pela equipe policial.

Os agentes do instituto e os policiais fazem inspeções em barcos e a pé, para apurar as denúncias de despejo irregular de esgoto. Segundo o Inea, as denúncias chegaram principalmente pela Linha Verde do Disque-Denúncia e pela Ouvidoria do órgão.

Segundo os órgãos, a operação deve continuar nos próximos dias.