Cobertura de eleições mais interativa de todos os tempos

O jornal O DIA inicia, hoje, oficialmente, a cobertura das eleições municipais do Rio de Janeiro. Apesar de a pandemia do novo coronavírus trazer um novo normal em todas as áreas, nosso compromisso de ouvir e informar a população continua o mesmo. Será uma cobertura histórica, de combate às fake news, democrática e com muita interatividade, para que eleitoras e eleitores possam esclarecer todas as suas dúvidas para tomar a melhor decisão nas urnas.

O DIA contará com diferentes mídias nesta cobertura especial. No jornal impresso, além do noticiário, haverá espaço para os candidatos publicarem artigos variados e também análises de especialistas sobre os mais diversos temas. Já o site vai contar com notícias, enquetes e apuração em tempo real. Nas redes sociais vão acontecer 'lives' com os candidatos, assim como ocorreu com os pré-candidatos, anteriormente.

Dinâmica inédita

De acordo com o editor-chefe de O DIA, Alexandre Medeiros, a pandemia fará com que as eleições tenham uma dinâmica inédita para candidatos, eleitores e imprensa. "Isso vai nos obrigar a mudar nossa forma de cobrir a campanha. O jornal vai investir em uma cobertura multiplataforma, oferecendo ao leitor uma gama de informações, nos mais diversos formatos, para ajudar a construir a sua intenção de voto", afirmou.

Para Aloy Jupiara, responsável pelo Projeto Cidades, no online, a cobertura das eleições municipais vai muito além da capital do Rio. "Hoje, O DIA já está em cidades como Caxias, Niterói, São Gonçalo, Meriti, Itaguaí, Maricá, Itaboraí, Volta Redonda, Petrópolis, entre outras. São 20 cidades e vamos expandir". Sobre as 'lives', Aloy afirmou que já está sendo marcada uma nova rodada com os, agora, candidatos do Rio. "Já estamos agendando as 'lives', já que as convenções estão próximas de terminar. Vamos ter uma cobertura forte no online e no impresso", destacou.

Hotsite

Bruno Ferreira, editor-chefe do online, revelou a criação de um hotsite especial: "Terá conteúdo específico das eleições 2020. Vamos usar e abusar de enquetes para nos aproximar mais dos internautas. No dia da apuração, teremos o resultado em tempo real, que vai ser disponibilizado na home do site para os leitores".

O colunista político Sidney Rezende, mediador das 'lives' com os candidatos, reforça que o jornal foi o primeiro veículo de comunicação a entrevistar pré-candidatos. "Agora, estamos prontos para entrevistar os candidatos e até para realizar debates. Temos compromisso com o Rio e com a democracia", concluiu.

As 'lives' com os candidatos à Prefeitura do Rio terão início no dia 29 de setembro. Em breve, a agenda e os horários serão divulgados.