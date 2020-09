Galeria de Fotos Cristiane Brasil é pré-candidata à Prefeitura do Rio pelo PTB Assessoria Ex-deputada federal Cristiane Brasil teve mandado de prisão preventiva expedido por denúncia de crimes cometidos durante atuação no município do Rio Fabio Rodrigues-Pozzebom/Abr Cristiane Brasil lançou sua pré-candidatura pelo PTB à prefeitura do Rio de Janeiro Divulgação Cristiane Brasil, ao lado de seu pai, o político Roberto Jefferson Divulgação/PTB Cristiane Brasil e Roberto Jefferson Divulgação Roberto Jefferson e Cristiane Brasil Reprodução/Facebook Cristiane Brasil Gilmar Felix / Câmara dos Deputados Cristiane Brasil (PTB), seu pai e outros quatro deputados federais foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República Wilson Dias/Agência Brasil

Eu não queria estar na pele dos esquerdalhas essa semana. Estamos preparados para a guerra. E não temos medo! Se preparem! — Cristiane Brasil (@crisbrasilreal) September 10, 2020

Filha do também ex-deputado federal Roberto Jefferson - que ficou nacionalmente conhecido após sua participação no escândalo de corrupção do mensalão e hoje é aliado político do presidente Jair Bolsonaro -, não é a primeira vez que Cristiane Brasil se envolve com problemas na Justiça.

Em janeiro de 2018, ela chegou a ser nomeada pelo presidente Michel Temer para assumir o Ministério do Trabalho, mas teve a nomeação suspensa por conta de um processo trabalhista, por não assinar a carteira nem pagar direitos trabalhistas a um motorista que trabalhava cerca de 15 horas por dia para ela e para sua família.

Cristiane é pré-candidata à Prefeitura do Rio pelo PTB e alega ser vítima de perseguição: "Me impediram de ser ministra, tomaram meu mandato de deputada e agora tentam me tirar da eleição para prefeita do Rio. Não vão calar minha voz", escreveu.