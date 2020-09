Rio - Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) atualizou os números da covid-19 no Rio de Janeiro. De acordo com o boletim desta sexta-feira, são 240.453 casos confirmados e 16.883 mortes por coronavírus desde o início da pandemia, em março deste ano. Nas últimas 24 horas, foram registrados 12 novos óbitos e 5.640 novos casos.

Há ainda 393 óbitos em investigação e 354 foram descartados. Entre os casos confirmados, 217. 965 pacientes se recuperaram da doença.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:

Rio de Janeiro - 95.008

Niterói - 11.873

São Gonçalo - 11.541

Duque de Caxias - 8.671

Belford Roxo - 8.427

Macaé - 7.632

Volta Redonda - 6.008

Nova Iguaçu - 5.852

Campos Dos Goytacazes - 5.085

Angra dos Reis - 5.065

Teresópolis - 5.007

Itaboraí - 4.357

Magé - 3.480

Maricá - 3.374

São João de Meriti - 3.142

Nova Friburgo - 2.663

Itaperuna - 2.655

Três Rios - 2.590

Queimados - 2.359

Cabo Frio - 2.261

Itaguaí - 2.224

Barra Mansa - 2.158

Petrópolis - 2.126

Resende - 1.922

Rio das Ostras - 1.822

Rio Bonito - 1.764

Guapimirim - 1.635

Mesquita - 1.339

Nilópolis - 1.236

Araruama - 1.216

São Pedro da Aldeia - 1.190

Santo Antônio de Pádua - 1.056

Saquarema - 1.043

Barra do Piraí - 1.000

Paraíba do Sul - 873

São João da Barra - 873

Tanguá - 805

Paraty - 792

Casimiro de Abreu - 779

Bom Jesus do Itabapoana - 740

Vassouras - 719

Mangaratiba - 718

Seropédica - 717

Piraí - 647

Paracambi - 626

Conceição de Macabu - 601

Porciúncula - 597

Varre-Sai - 584

Iguaba Grande - 582

Cachoeiras de Macacu - 566

Valença - 549

São Francisco de Itabapoana - 544

Natividade - 534

Pinheiral - 465

Quissamã - 447

São José do Vale do Rio Preto - 438

Miracema - 422

Armação dos Búzios - 421

Sapucaia - 384

Japeri - 377

Porto Real - 361

Itatiaia - 347

Cardoso Moreira - 341

Italva - 341

Itaocara - 341

Rio Claro - 284

Carapebus - 278

Miguel Pereira - 249

São Fidelis - 245

Laje do Muriaé - 238

Cordeiro - 191

Aperibé - 183

Cambuci - 182

Areal - 177

Arraial do Cabo - 174

Paty do Alferes - 172

Mendes - 161

Bom Jardim - 150

Carmo - 150

Comendador Levy Gasparian - 150

Sumidouro - 144

Cantagalo - 143

Silva Jardim - 143

Quatis - 140

São José de Ubá - 137

Engenheiro Paulo de Frontin - 129

Santa Maria Madalena - 97

Duas Barras - 64

Trajano de Moraes - 56

Macuco - 55

São Sebastião do Alto - 30

Rio das Flores - 19

As 16.883 vítimas de covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:

Rio de Janeiro - 10.053

Duque de Caxias - 673

São Gonçalo - 665

Nova Iguaçu - 537

São João de Meriti - 402

Niterói - 394

Campos dos Goytacazes - 333

Belford Roxo - 271

Itaboraí - 205

Volta Redonda - 202

Magé - 200

Petrópolis - 182

Angra dos Reis - 168

Nilópolis - 168

Mesquita - 163

Barra Mansa - 141

Macaé - 140

Cabo Frio - 128

Teresópolis - 126

Itaguaí - 115

Maricá - 109

Nova Friburgo - 109

Resende - 80

Rio das Ostras - 77

Queimados - 63

Araruama - 61

Três Rios - 60

Guapimirim - 58

Rio Bonito - 57

Saquarema - 56

Barra do Piraí - 50

Seropédica - 50

Itaperuna - 47

Tanguá - 40

São Pedro da Aldeia - 39

Mangaratiba - 35

Iguaba Grande - 33

Paraty - 32

Paracambi - 31

Cachoeiras de Macacu - 27

Japeri - 26

Paraíba do Sul - 24

Vassouras - 24

São Fidélis - 23

Sapucaia - 23

Casimiro de Abreu - 22

Itaocara - 22

São Francisco de Itabapoana - 22

Bom Jesus do Itabapoana - 21

Santo Antônio de Pádua - 18

São José do Vale do Rio Preto - 17

Quissamã - 16

Valença - 16

Pinheiral - 15

Porciúncula - 15

Armação dos Búzios - 13

Piraí - 13

Porto Real - 13

Rio Claro - 13

Conceição de Macabu - 12

Miguel Pereira - 12

Itatiaia - 11

São João da Barra - 11

Sumidouro - 11

Areal - 7

Aperibé - 6

Arraial do Cabo - 6

Italva - 6

Silva Jardim - 6

Cambuci - 5

Paty do Alferes - 5

Santa Maria Madalena - 5

Bom Jardim - 4

Carapebus - 4

Natividade - 4

Carmo - 3

Comendador Levy Gasparian - 3

Duas Barras - 3

Engenheiro Paulo de Frontin - 3

Miracema - 3

Rio das Flores - 3

Cantagalo - 2

Macuco - 2

Mendes - 2

Quatis - 2

Varre-Sai - 2

Cardoso Moreira - 1

Cordeiro - 1

Laje do Muriaé - 1

São Sebastião do Alto - 1