Rio - A denúncia do Ministério Público, à qual O DIA teve acesso, mostra que o secretário Estadual de Educação, Pedro Fernandes, era chamado de 'chefe' pelos outros integrantes da organização criminosa que usava a Fundação Leão XIII para fraudar licitações em projetos sociais assistenciais e desviar dinheiro público. O grupo chamava a ação de convencer as pessoas da ação ilícita de 'networking', tinham relação próxima, como confraternizações entre casais, e são classificados pelos promotores como 'grupo mafioso'.





De acordo com o MP, “mais fácil de quebrar” se referia à uma facilidade que a máfia teria para fraudar licitações e obter mais vantagens financeiras. O grupo é visto pelo órgão de investigação como 'uma verdadeira máfia' que usava a fundação para receber vantagens financeiras indevidas através de pagamento de propinas e ganhos políticos, em prejuízo de pessoas de baixa renda. Com as irregularidades, a organização criminosa firmou contratos de pregão superfaturados que ultrapassaram R$ 117 milhões, no período entre 2013 e 2018.Numa conversa no WhatsApp, em outubro do ano passado, Flávio Chadud, um dos presos nesta sexta-feira, durante a segunda fase da Operação Catarata, e Marcus Vinicius Azevedo da Silva, o MV, preso na primeira etapa das investigações, em julho do ano passado, comemoraram o fato de Pedro Fernandes assumir a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio, por acreditarem que desta forma, poderiam obter ainda mais vantagens para o esquema criminoso.- Flavio Chadud: Estava em reunião com nosso chefe Pedro- MV: Tranquilo irmão (...) E confirmando Pedro lá na SMASDH mesmo, mais fácil ainda de quebrarDe acordo com o MP, “mais fácil de quebrar” se referia à uma facilidade que a máfia teria para fraudar licitações e obter mais vantagens financeiras.

De acordo com o MP, o grupo criminoso utilizava-se de empresas compostas por familiares e pessoas próximas, assim como de OSs (Organizações Sociais), para conferir aparência de competitividade e fraudar licitações. A Servlog Rio —empresa ligada aos denunciados Flávio Chadud e de sua mulher, Marcelle Chadud (somente denunciada)— sempre estava com a vitória garantida nas licitações, por conta das tratativas.

Marcelle Chadud, Flávio Chadud e Cristiane Brasil - Reprodução Flávio Chadud e Marcelle Chadud à esquerda; à direita Pedro Fernandes e sua mulher - Reprodução Nos celulares apreendidos na primeira fase da operação, a polícia conseguiu também localizar fotos dos casais Pedro Fernandes e sua esposa em confraternizações com Chadud e Marcelle. Cristiane Brasil também aparece em fotos com o casal.

As investigações ainda revelaram que o núcleo político da organização criminosa procurava também atuar na esfera federal, além dos contatos já existentes nos poderes municiais e estaduais. Um dos contatos dos mafiosos, segundo a denúncia do MP, era o então deputado federal Leonardo Picciani.



Num diálogo no WhatsApp, os denunciados Flávio Chadud e Marcus Vinicius, conversam sobre Picciani e comemoram o “network” da máfia. A conversa, que aconteceu em novembro de 2015, iniciou com Chadud, que é apontado como líder do núcleo empresarial do grupo, dizendo que foi convidado para o aniversário do Leonardo Picciani.



- Flávio Chadud: Estive com ele em BSB (Brasília) ontem. Gostou de mim! Kkkk

- Marcus Vinicius: Opa! Bom...

- Flávio Chadud: Sim! Disse paa ele o que nosso grupo faz, ficou animado

- Marcus Vinicius: Excelente network