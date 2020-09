PM apreende mais de 300 kg de maconha em Campos

Rio - Policiais do 8º BPM (Campos dos Goytacazes) apreenderam mais de 300 quilos de maconha nesta sexta-feira, no bairro Parque Aurora, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.



De acordo com a corporação, a partir de denúncias e informações de inteligência, policiais militares do batalhão e do 6º Comando de Policiamento de Área (Norte e Noroeste Fluminense) foram verificar possível local de esconderijo de entorpecentes.

As equipes fizeram vasculhamento pela região, inclusive na área de mata, sendo encontrado um tonel enterrado contendo 312 tabletes da droga com aproximadamente um quilo cada. Munições de calibre 12 também foram apreendidas.

A ocorrência foi encaminhada para registro na 134ª DP (Campos).