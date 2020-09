Freixo agradece mobilização e confirma que não vai se candidatar à Prefeitura do Rio

View this post on Instagram

"A cabeça pensa onde os pés pisam" Sou Renata Souza, tenho nome e sobrenome. Sou pré-candidata confirmada em Convenção Eleitoral pelo PSOL-RJ. Vou disputar o Rio de Janeiro com esperança, ousadia, firmeza, brilho nos olhos e com a certeza de que venceremos o ódio e a velha política. Nos meus 38 anos de vida pisei no chão da favela. Vivo a vida a partir desse chão, solo que me constituiu e me fez forte em todas as dificuldades. Como a maior parte da população carioca, sobrevivi aos desmandos dos últimos governos, sobrevivi a política de morte e de militarização. E é desse chão que tiro força para seguir. Da força dos quilombos urbanos, dos negros, dos favelados, da força da minha mãe, do meu avô que construiu a rua onde nasci e me criei, de tanta gente que deseja um mundo melhor, mas tem seus sonhos negados e violentados por uma realidade cruel e por uma política desumana. Tenho uma grande responsabilidade nessas eleições: a urgência da luta pela vida. Minha pré-candidatura cumpre um papel com o rosto, o corpo e a disposição de uma mulher preta, feminista, favelada com responsabilidade coletiva. Nossos passos vem de longe e seguem firmes. Vem com a gente construir um Rio de Gente! #RiodeGente #RiodeJaneiro #LuteComUmaPreta