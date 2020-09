Psol oficializa ex-comandante da PM Coronel Ibis como vice na chapa à Prefeitura do Rio

Rio - O Psol oficializou nesta quinta-feira (03), a deputada estadual Renata Souza como nome do partido na disputa à Prefeitura do Rio de Janeiro. O apoio foi decidido em votação durante a convenção virtual, onde também foi confirmado como vice o Coronel Ibis Pereira, ex-comandante da PMERJ."É tempo de ousadia e responsabilidade. Existe opção além dos dois grupos que comandaram a cidade nos últimos 12 anos. Eles são, de um lado, políticos que se utilizam de ferramentas fascistas para esconder a realidade em benefício próprio, e de outro lado, aqueles que vendem a imagem de bons administradores para entregar o município a grupos econômicos, encarecendo a cidade em vez de diminuir desigualdades.” afirmou Renata.O pré-candidato a vice prefeito, Cel Ibis Pereira participou da convenção e disse que se engana quem pensa que ele e Renata estão em lados opostos quando o tema é segurança pública ."Uma cidade segura é organizada em torno de direitos e não com policiais armados até os dentes. Junto com Renata, estamos criando e vamos implantar um plano municipal de segurança baseado em prevenção e inteligência", afirmou Ibis Pereira .Renata Souza protocolou na terça-feira um pedido de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella, rejeitado pelos vereadores, por 25 votos a 23 “Esses 25 vereadores são cúmplices do esquema do Crivella, não só para esconder a precariedade na saúde, mas para calar críticas da população e o trabalho da imprensa, ao estilo do seu aliado Bolsonaro.", lembrou Renata.“Minha candidatura é ainda mais do necessária agora, para devolver à população uma vida digna. Projetos do meu programa, como a Renda Básica Carioca, ônibus gratuito e a cobrança das dívidas dos bancos e outros grandes devedores da prefeitura - que devem quase 15 bilhões- vão fazer a cidade funcionar, principalmente para quem mais precisa .”