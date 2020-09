Rio - O Rio de Janeiro registrou seu recorde de temperatura no inverno de 2020 neste sábado: 40,4°C, às 16h, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, segundo informações do Sistema Alerta Rio.

As altas temperaturas estão levando os cariocas massivamente às praias , mesmo com proibições de permanecer na faixa de areia e de estacionar na orla - e do alto número de casos e mortes por covid-19 no Rio.

A temperatura mais alta deste ano foi de 41,8°C, registrada durante o verão, em 31 de janeiro.