Perícia do INSS está suspensa por reivindicação de médicos e agência da Praça da Bandeira registra fila

Rio - Após ficarem com atendimento presencial suspenso por cerca de seis meses, em decorrência da pandemia de covid-19, a reabertura das agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) registrou filas e falta de informação no Rio.

A perícia médica estava prevista para ser retomada hoje mediante agendamento, mas a atividade foi suspensa e os segurados precisaram voltar para casa. O motivo do cancelamento foi a falta de segurança sanitária para o desempenho do trabalho, alegada pelos peritos médicos, que não compareceram para realizar o trabalho.

O INSS esclarece que a reabertura das agências está sendo realizada de forma gradual e segura, nesse primeiro momento serão ofertados quatro serviços: cumprimento de exigência, reabilitação profissional, avaliação social e justificação administrativa. A perícia médica foi suspensa.

Sobre as filas na agência da Praça da Bandeira, o instituto disse que realizou um mutirão para tentar avisar os segurados agendados que o serviço estaria suspenso, mas não conseguiu informar a todos.



Na capital, quatro agências foram reabertas nesta segunda-feira: Méier, Copacabana, Praça da bandeira, Avenida Brasil e Irajá.



O INSS informa ainda que os segurados só serão atendidos mediante o agendamento realizado através do aplicativo Meu INSS ou pela Central 135. Não haverá atendimento não agendado.

A confusão foi antecipada pelo DIA no sábado . Após sucessivos adiamentos por conta da escalada da pandemia de coronavírus, o instituto decidiu reabrir 547 postos da Previdência Social para atender segurados que estavam agendados. No Rio de Janeiro, por exemplo, 27 unidades estavam previstas para reabrir, mas sem perícia médica e somente para atendimentos agendados. Entre as agências que deveriam reabrir estão: Praça da Bandeira, Méier, Copacabana, Avenida Brasil e Queimados, na Baixada Fluminense.Em coletiva de imprensa via Youtube, o presidente do instituto, Leonardo Rolim, e o secretário de Previdência, Bruno Bianco, afirmaram que somente irão retomar o atendimento gradual as agências que cumprirem os protocolos de segurança sanitária. Mas, um servidor que pediu para não ser identificado, relatou ao jornal O DIA que 90% dos postos vistoriados não atendem a esses protocolos. Faltam insumos básicos como sabão para lavar as mãos e ventilação adequada nas unidades.Por conta disso, continua, os médicos peritos teriam decidido não retornar aos postos enquanto o INSS não adequar as unidades para o atendimento."É uma irresponsabilidade muito grande 'bancar' essa reabertura na segunda-feira diante da falta de segurança sanitária nas agências e da escalada da covid-19. Segurados e servidores estarão expostos ao risco", adverte.Na coletiva, Rolim afirmou que as inspeções nas agências serão feitas constantemente e que à medida que os postos forem se adequando as perícias serão retomadas. Dos 1.525 postos do INSS em todo país, 547 vão retomar o atendimento presencial.De acordo com o INSS, estarão disponíveis para atendimento presencial os serviços de perícia médica em data posterior, avaliação social, cumprimento de exigências, justificação administrativa e judicial e também reabilitação profissional. Ou seja, de cinco serviços a serem retomados, pelo menos dois dependem dos médicos peritos.Os representantes do INSS apelaram aos segurados que não compareçam às unidades sem o prévio agendamento e alertaram que atendimentos espontâneos estão suspensos. "O objetivo é evitar aglomeração de pessoas na porta e no interior das agências", advertiu Rolim.