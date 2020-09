'Ver meu filho falando que perdemos o nosso cachorro acabou comigo', diz dono de cão roubado

Fubá, de apenas oito meses, é do casal Rafaella Azevedo e Alexandre Viana, que têm dois filhos. As crianças estão desesperadas pelo sumiço do cãozinho. Rio - A família do cachorro levado durante um roubo em São Gonçalo no último sábado segue à procura do animal dois dias depois do desaparecimento dele. O shih tzu, de apenas oito meses, é do casal, que têm dois filhos. As crianças estão desesperadas pelo sumiço do cãozinho.

"Preciso achar o Fubá de qualquer jeito. Ver meu filho falando que perdemos o nosso cachorro acabou comigo. Precisamos da ajuda de todos para pelo menos ter uma noção do que podemos fazer", lamentou Alexandre.

Fubá é da raça Shih Tzu e tem oito meses

Alexandre, a sogra e uma cunhada foram roubados na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), na altura de Boaçu, no município da Região Metropolitana. Eles estavam indo para Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Homens armados abordaram o carro da família no meio da estrada, mandando todo mundo descer do veículo. Por pouco, a cunhada de Alexandre, de 13 anos, também não foi levada pelos bandidos.

Fubá estava preso em uma cadeirinha para criança no banco de trás do automóvel. A família tentou pegar o animal, mas não conseguiu tirá-lo do equipamento, com os bandidos gritando. Um dos criminosos ainda avisou que o cachorro iria com eles.

O carro levado pelos bandidos foi encontrado na tarde deste domingo, em uma comunidade próxima ao bairro Porto da Pedra, ainda em São Gonçalo.

Quem tiver qualquer informação sobre a localização do Fubá pode entrar em contato através do Disque Denúncia (21-2253-1177).

O caso é investigado pela 72ª DP (São Gonçalo). Procurada pelo DIA, a Polícia Civil se limitou a dizer que "os agentes realizam diligências que possam ajudar nas investigações.