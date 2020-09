Menina de três anos é baleada no peito em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias

Rio - Uma menina de três anos foi baleada no peito no início da noite de segunda-feira (14) em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias. A Secretaria Estadual de Saúde informa que a paciente deu entrada às 19h25 na unidade, trazida pelo Samu, com perfuração por arma de fogo no lado esquerdo do tórax. Ela está internada com estado estável de saúde.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que policiais militares do 15ºBPM (Duque de Caxias) foram ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes para verificar a entrada de uma criança de três anos ferida por disparo de arma de fogo, em Duque de Caxias. No local, o fato foi constatado pelos policiais. A ocorrência foi registrada na 62ªDP (Imbariê).

