Família pede ajuda para encontrar adolescente de 14 anos que saiu de casa e não voltou

Rio - A família da adolescente de 14 anos Nicolly de Souza Januzzi, está fazendo um apelo na internet para encontrar a jovem que saiu de casa, na Rua Antônio Santos, em Madureira, na Zona Norte do Rio, na tarde desta segunda-feira e não voltou mais. De acordo com a mãe de Nicolly, Joselma de Souza, de 58 anos, a filha aparece em imagens de câmera de segurança que tem no local, carregando duas bolsas.

Jovem aparece em imagens de segurança do local carregando duas bolsas - Divulgação

"Eu fui na rua pagar umas contas e falei para a Nicolly ficar com o pai em casa. Quando eu estava na fila do banco, meu genro, que estava na casa também, me ligou e falou que ela tinha fugido. Eu saí desesperada e quando cheguei ela já tinha ido embora", conta a mãe.

Joselma revela ainda que a motivação da filha ter fugido de casa pode ser porque a jovem teria arrumado um namorado na escola há mais ou menos cinco meses, mas ela [Joselma] não aceitava o relacionamento.

"Eu não aceitei e botei ela de castigo e sem celular. Ela é muito nova para namorar. Até hoje é o pai dela que leva ela todo dia na escola e busca. Mas eu não sei porque ela fez isso, porque machucar ela, ninguém machucou. Ela era querida por todo mundo, é uma ótima criança, muito amiga. Eu estou desesperada, ela nunca andou sozinha", continua Joselma.

A família disse que desde o sumiço de Nicolly, o celular dela está desligado. "Minha mãe chegou a devolver o aparelho para ela depois, mas a gente liga e nunca chama, está desligado desde segunda-feira", afirma Gabryelle, de 19 anos, irmã mais velha da jovem.

No dia em que saiu de casa, a adolescente estava usando um macacão com a parte de baixo florida e a parte de cima branca. Além disso, Nicolly usava um sapato preto. Quem tiver informações que possam ajudar no paradeiro da jovem, favor entrar em contato com o Disque-Denúncia no número (21) 2253-1177.