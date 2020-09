Policiais prendem foragido da Justiça na Vila Valqueire

Rio de Janeiro - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam, nesta terça-feira, um homem identificado como Warley Paulo do Desterro, de 30 anos, conhecido como 'Magrinho é nós da Nova Holanda'. Ele foi preso na Estrada Intendente Magalhães, no bairro de Vila Valqueire, Zona Oeste da cidade.



Warley estava foragido da Justiça e, segundo a polícia, ele faz parte de uma organização criminosa especializada em roubos a instituições financeiras e automóveis que age em todo o estado.



Com a prisão do suspeito, os policiais trabalham para identificar e prender os demais integrantes do bando.