Policiais prendem foragido do Rio Grande do Norte, no Centro do Rio

Rio - Policiais militares conseguiram localizar e prender, nesta terça-feira, o foragido da Justiça Kleber Ataíde de Melo, de 40 anos, vulgo 'Klebinho Potiguar', natural de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele foi capturado no camelódromo da Rua Uruguaiana, no Centro do Rio, enquanto trabalhava em um quiosque.

Kleber era procurado desde 2010, quando cometeu um assassinato na cidade de origem. O crime teve forte repercussão na época, por ter sido cometido na frente de diversas testemunhas. A vítima, João Emanuel de Melo Silva, foi atacada a facadas pelo criminoso em uma feira livre e não resistiu aos ferimentos.

'Klebinho Potiguar' foi levado para a 4ª DP (Praça da Republica), onde foi feita a ocorrência. O preso será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.