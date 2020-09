Bombeiros encontram corpo de militar do Exército que desapareceu na Praia da Barra

Rio - O Corpo de Bombeiros encontrou, na manhã desta terça-feira, o corpo do militar do Exército, Maxwell Soares da Silva, de 20 anos, que estava desaparecido desde o dia 6 após mergulhar na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a corporação, a vítima foi encontrada na altura do Posto 8.

Maxwell, que é de Petrópolis, estava viajando com familiares e amigos para passar o feriado de 7 de setembro na praia, quando decidiu entrar no mar e sumiu.

Outros afogamentos

No dia 8, bombeiros encontraram o corpo do jovem João Carlos, de 14 anos, que havia desaparecido após mergulhar na Praia de Ipanema, quatro dias antes. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o corpo de Guilherme Mendes, menino de 10 anos que se afogou no Rio Guandu, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros.

Na Zona Oeste do Rio, um jovem de 22 anos desapareceu após mergulhar na Praia do Perigoso na última terça-feira (8). No último sábado, um rapaz identificado como Michel Jonathan sumiu depois de entrar no mar da Praia de Copacabana, na Zona Sul. Ele tem 30 anos e a família alega que o socorro demorou para aparecer. Até às 16h30 desta tarde, seu corpo ainda não tinha sido encontrado.