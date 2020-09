Presente para o paladar

É como estar em casa

Para quem curte um ambiente família, o Nutri Luz pode ser uma ótima escolha. O espaço oferece um diferencial de comida intuitiva afetiva, com espaço para comemoração de aniversários e pequenos eventos, além de contar com três quartos para hospedagem. "Não sigo regras, o que tenho na cozinha precisa render um prato gostoso com tempero de vovó", afirmou a proprietária Cátia Gopfert, de 62 anos.

Além de ser a dona do restaurante, Cátia é a responsável pela cozinha e recepção dos clientes. "Quem estiver procurando por acolhimento e carinho, aqui é o lugar certo. Sou eu que cozinho, sirvo, e gosto de receber, por isso recebo poucas pessoas, para fazê-las se sentirem em casa", garante. No próximo final de semana, ela vai promover a "Noite do Gin", com poucas vagas que devem ser reservadas pelo número (21) 96540-3854.

Loucos por hambúrguer

Os fãs de hambúrguer podem ficar despreocupados, o VG Burguer Beer está há dois anos no Polo Gastronômico de Vargem Grande servindo hambúrgueres artesanais, que são preparados em uma churrasqueira a gás, dando uma pegada e sabor especial de churrasco com blends de diversos sabores. Além dos famosos hambúrgueres artesanais, o restaurante também serve diversos rótulos de cervejas e variados sabores de cachaças premiadas.

Morador de Vargem grande, o proprietário do espaço Renato Machado, de 39 anos, afirma que o VG vai sair da pandemia ainda mais forte. "Nosso grande desafio foi nos adaptarmos ao modelo de atendimento com delivery, que não trabalhávamos antes, além de manter o emprego de toda equipe. Com toda a confiança e carinho dos nossos clientes, conseguimos superar os obstáculos e continuamos operando a todo vapor".

Para o aniversário do Polo, Renato resgatou um drink que é sucesso, o Canelinha, dose da cachaça Magnífica de Faria, envelhecida por dois anos no barril de ipê, servida com melado de engenho e bastão de canela. Localizado na Rua Agapanto, 12, o restaurante funciona de quarta a domingo, de 18h30 às 23h.

Alternativa para fugir da agitação carioca

Aqueles que estiverem em busca de um espaço intimista devem visitar o Casa 3 Bistrô no final de semana. Celebrando dois anos no Polo Gastronômico de Vargem Grande, o restaurante administrado pela Chef Maria Siniscalchi, de 33 anos, tem marcas históricas da família: "Nasci numa família gastronômica, meu avô foi um dos pioneiros que trouxeram a pizza para o Rio de Janeiro, eu cresci dentro da cozinha".

Localizado no meio da Mata Atlântica, o bistrô oferece menu sazonal, mudados a cada dois ou três meses, e seis suítes para hospedagem. Na hora de comemorar o aniversário do Polo, o Casa Três é ideal para quem quer fugir da agitação carioca, e vai oferecer um drink com frutas orgânicas de produtores locais de Vargem Grande. Aberto sextas de 19h às 23h, aos sábados de 9h às 23h e domingos de 9h às 17h, o espaço fica na Estrada do Sacarrão, 867 - casa 3.