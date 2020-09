Drive thru que cobrava R$ 150 para realizar teste de covid-19 é interditado na Zona Oeste

Rio - A Guarda Municipal interditou, na manhã desta terça-feira, um posto drive thru que cobrava R$ 150 reais para realizar teste para diagnóstico de covid-19, sem autorização, na Estrada do Gabinal, altura do número 905, na Freguesia, Zona Oeste do Rio.



A Prefeitura do Rio informou que guardas municipais do Grupamento Especial de Trânsito da Zona Oeste faziam o patrulhamento de rotina na via, quando se deparam com o posto de teste em pleno funcionamento. Além de ocupar a calçada irregularmente, o local não tinha autorização da Prefeitura do Rio para funcionar.



Todo o material usado para a realização dos testes e 23 fichas de clientes, Devidamente preenchidas foram recolhidas pelos guardas e o responsável foi conduzido para a 41ª DP (Tanque).