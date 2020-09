De peito aberto! Tatuagem propicia um novo começo

Buscando empoderar mulheres e trazer uma nova esperança, o projeto Y Rosa reconstrói a auréola, com tatuagem hiper-realista, em mulheres que passaram por mastectomia e sobreviveram ao câncer de mama. Idealizada pelo casal Yurgan e Anne Barret, a quinta edição da iniciativa vai acontecer de 19 a 25 de outubro, no Yurgan Tattoo Studio, localizado no Recreio.

"Durante a campanha, nosso principal serviço é a reconstrução de aréola por meio de tatuagem hiper-realista e a cobertura de cicatrizes com arte desenvolvida especialmente para a cliente. A cada reconstrução, a cada história compartilhada nos emocionamos e nos curamos juntos. Aprendi com o Y Rosa o quanto podemos encontrar na arte um processo de expressão, transformação e recuperação", afirma Yurgan.

Responsável pela administração do Studio, Anne relatou uma de diversas experiências marcantes que o casal já viveu com o projeto: "Uma das nossas queridas tinha acabado de se mudar para morar no Rio com a tia, porque quando recebeu o diagnóstico o companheiro dela disse que não iria mais ficar com ela porque não ficaria com uma mulher incompleta. Ao final da sessão, lembro dela se olhar no espelho, se encarar e o filho dela olhar e dizer 'mamãe agora você tá completa'. Ela chegou a participar de outras edições e a transformação na luz dela era notável. Então quando olho para o projeto hoje, eu vejo ele como mais uma etapa na cura do câncer de mama".

Além do redesenho das auréolas, o projeto oferece sobrancelhas realistas pela técnica de micropigmentação fio-a-fio, palestras motivacionais e grupos de discussão online, e também muitos sorteios para todas as inscritas. Tudo isso é proporcionado de forma totalmente gratuita para todas as mulheres que estiverem no projeto. Para participar ou receber mais informações basta acessar o site www.yurgantattoo.com.br ou o instagram @yurgantattoo.