Supermercado é saqueado em São Gonçalo

Rio - Um supermercado foi saqueado na tarde desta terça-feira, no bairro Santa Luzia, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. De acordo com informações preliminares, um grupo indignado com o aumento do preço de alguns produtos invadiu o estabelecimento, roubou mercadorias e quebrou as vidraças do local.

Nas redes sociais, circula a informação de que a ação teria sido orquestrada por traficantes da região. A Polícia Militar, no entanto, não confirma essa versão. Segundo a corporação, equipes do 7º BPM (São Gonçalo), foram informados sobre um roubo envolvendo o estabelecimento comercial. Os policiais reforçam o policiamento no local para evitar novas invasões.

Após a invasão ao supermercado, estabelecimentos comerciais vizinhos ao local fecharam as portas. Em um vídeo, publicado nas redes sociais, é possível ver homens e mulheres atirando pedras contra o mercado.

A Polícia Militar disse que a ocorrência ainda está em andamento.