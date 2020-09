PM leva projeto 'Renascer, Servir e Proteger' para outros estados

Rio - A Secretaria de Estado de Polícia Militar apresentará o Projeto "Renascer, Servir e Proteger" a uma comitiva de autoridades nos próximos dias 16 e 17 de setembro. Ministros e parlamentares do Rio de Janeiro e de outros estados vão conhecer a iniciativa pioneira no país desenvolvida pela corporação desde 2009.

De acordo com a PM, o encontro marca o lançamento do Projeto-Modelo de Assistência a Vitimados, que tem como objetivo servir de base para replicar o "Renascer, Servir e Proteger" em outras organizações militares estaduais do país – polícias militares e corpos de bombeiros.

Criado em novembro de 2009, o projeto uniu a Diretoria de Assistência Social (DAS) e o Centro de Educação Física e Desportos (CEFD), tendo como meta dar apoio ao policial militar vitimado e à sua família. O projeto vem prestando serviços assistenciais e criando alternativas, via atividades esportivas, para que o policial vitimado e com lesão permanente possa recuperar sua autoestima, além de sua capacidade física e psicológica.

Hoje, a área esportiva do projeto está aberta também para civis. No momento, 40 atletas de alto rendimento – 15 militares e 25 civis – foram formados no CEFD. Muitos conquistaram medalhas em jogos paraolímpicos.

O interesse das autoridades federais pelo Projeto "Renascer, Servir e Proteger" surgiu a partir da visita do comandante do CEFD, Tenente-Coronel Henrique José dos Santos Ferreira, a órgãos federais em Brasília há um mês. O comandante do CEFD expôs o projeto no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos; e nas secretarias especiais de Cultura e de Esporte.

Os gestores dos ministérios, assim como parlamentares federais de vários estados da Federação, demonstraram grande interesse em expandir o Projeto "Renascer, Servir e Proteger" para outras corporações militares. Assim, foi concebido o Projeto-Modelo de Assistência a Vitimados.

Nesses dois dias de visita, a comitiva terá a oportunidade de conhecer in loco a iniciativa pioneira da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A programação começa na manhã de quarta-feira (16/09) com uma visita às dependências do CEFD, em Sulacap, onde ocorrerá, momentos antes, a cerimônia de abertura.

Ainda na quarta-feira, a comitiva conhecerá a DAS, o PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas), o Centro de Fisiatria e Reabilitação da Corporação, e duas unidades de áreas – o 16° BPM (Olaria) e 22º BPM (Maré). Na quinta-feira, será realizada a cerimônia de encerramento no auditório do Quartel General da Polícia Militar, no Centro da capital.