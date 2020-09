Em Nova Iguaçu, até o básico está em falta

Uma das maiores e mais importantes cidades da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu vai trazer grandes desafios para quem assumir a prefeitura da cidade em 2021, ou reassumir, no caso do prefeito Rogério Lisboa, candidato à reeleição.



Um dos problemas graves que mais afetam o município é a falta de saneamento básico. Cerca de 85% da população ainda não tem esgoto coletado e tratado. É fácil andar pelos bairros e encontrar ruas com valas e esgoto a céu aberto. Outro cenário muito comum são as ruas sem asfalto por toda a cidade, obrigando moradores a conviver entre a lama e a poeira.

Na saúde, mais uma preocupação: o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mais conhecido como Hospital da Posse, enfrenta a sobrecarga, principalmente por ser um hospital que atende pacientes vindo de quase toda a Baixada.

Segundo o 'Mapa da Desigualdade Social 2020', elaborado recentemente pela Casa Fluminense, com dados fornecidos pelas prefeituras, a cidade possui aproximadamente seis leitos hospitalares disponíveis por 10 mil habitantes.

Ainda segundo o 'Mapa da Desigualdade', faltam creches no município. Somente 5,8% das crianças de 0 a 3 anos estão matriculadas na rede pública. Outra preocupação é a média de empregos: 11,9 por 100 habitantes. Consideradas cidades dormitórios, a maioria das pessoas que vive nas cidades da Baixada Fluminense ainda trabalha no Rio.

RAIO X DE NOVA IGUAÇU





Densidade demográfica: 1.527,60 hab/km²



População estimada: 823.302 habitantes



Atividades econômicas: A principal fonte de arrecadação do município é sem dúvidas o comércio e os serviços, possuindo um dos centros comerciais mais importantes do estado. A indústria na cidade, nos ramos alimentício, de siderurgia e cosméticos, tem uma grande relevância econômica.

Eleitores: 586.985 (TRE-RJ)

Perfil dos candidatos

BERRIEL (PT)



Líder sindical, ex-vereador e ex-secretário municipal de Assistência Promoção Social e Prevenção da Violência, Sebastião Wagner Berriel será o candidato do PT na corrida eleitoral pela Prefeitura de Nova Iguaçu. Berriel é graduado em História e morador de Nova Iguaçu, onde já foi vereador e secretário municipal.





DELEGADO CARLOS AUGUSTO (PSD)



O deputado estadual Delegado Carlos Augusto entrou para política em 2016, como candidato à Prefeitura de Nova Iguaçu, ficando em terceiro lugar. Eleito deputado estadual em 2018, chegou a ser cotado para ser vice na tentativa de reeleição de Rogério Lisboa. O delegado ingressou na Polícia Civil em 2002, lecionou como professor de Direito Penal e foi comentarista de segurança pública do jornal SBT Rio.



DOUTOR LETINHO (PSC)



Welington Guimarães, mais conhecido como Dr. Letinho, é advogado e se filiou ao PSC no apagar das luzes do prazo permitido para se candidatar. Letinho foi procurador-geral do Previni, o Instituto de Previdência dos Servidores de Nova Iguaçu. Nos bastidores políticos da cidade circula que ele poderá ser o candidato do ex-prefeito Nelson Bornier.





LUIZ NOVAES (PSB)



Aos 80 anos, 70 deles vividos em Nova Iguaçu, Luiz Novaes já foi deputado estadual e presidente da Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu (Codeni). Já disputou a Prefeitura de Nova Iguaçu em 1996 e, em 2006, foi candidato a governador do Estado do Rio de Janeiro pelo PSDC.

MARCELO LAJES (PRTB)



Vereador eleito em 2016 que faz oposição ao atual prefeito Rogério Lisboa. O policial militar reformado Marcelo Lajes, 44, é nascido e criado na cidade. Inicialmente, ele seria candidato a vice-prefeito ao lado de Cornélio Ribeiro, candidato a prefeito que desistiu de concorrer às eleições municipais alegando questões pessoais.





MAX LEMOS (PSDB)



Deputado estadual, Max foi vereador, presidente da Câmara Municipal e prefeito por dois mandatos no município de Queimados. Max se filiou recentemente ao PSDB com apoio de João Doria, governador de São Paulo. Sua filiação ao ninho tucano trouxe problemas, já que o MDB, partido ao qual Max pertencia, reclama na Justiça Eleitoral a perda de mandato de deputado por infidelidade partidária.





PROFESSORA LECI (PSOL)

Pedagoga e professora, Leci Carvalho, 49, é formada em História da África e atua como professora da rede pública de ensino. A candidata é ativista da Educação, do combate à discriminação racial e militante feminista. Disputou as eleições municipais em 2016 e, em 2018, foi candidata a deputada federal.





RAQUEL STASIAKI (PSL)



Advogada, professora e nas eleições de 2018 concorreu a vaga de deputada federal. Mesmo não eleita, a candidata foi denunciada na Justiça Eleitoral por irregularidades na prestação das contas de sua campanha. À época, Raquel alegou que uma mulher que distribuía santinhos da candidata o fazia voluntariamente. Já a mulher afirmou ter sido remunerada.

ROBSON PAZ (REDE)

Formado em ciências biológicas, Robson Silva de Sousa, é um brigadista de carreira da Petrobrás. Sua candidatura foi confirmada apenas na última sexta-feira (18). Esta é a primeira vez que se candidata a algum cargo político.

ROGÉRIO LISBOA (PP)



O atual prefeito vai tentar a reeleição, mas enfrenta problemas na Justiça: ele tenta reverter sua cassação e a consequente inelegibilidade. Rogério foi eleito por três vezes vereador de Nova Iguaçu e Secretário de Indústria, Comércio e Obras, na gestão Lindbergh Farias (PT). Em 2006 foi eleito deputado federal, disputou a prefeitura de Nova Iguaçu em 2012 e em 2014 foi eleito deputado estadual. Em 2016 foi eleito prefeito no segundo turno com 63,91% votos.





ROSANGELA GOMES (Republicanos)



Deputada federal pela segunda vez, Rosangela já foi vereadora por três mandatos e deputada estadual por um mandato. Em 2004 foi reeleita como a vereadora mais votada da Baixada Fluminense e em 2000 foi a única mulher a eleger-se em Nova Iguaçu. Ela concorreu ao Senado da República Federal em 2006, surpreendendo o cenário político com 262.132 votos. Em 2016 foi candidata a prefeita da cidade e ficou em 3º lugar.