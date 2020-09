Bombeiro reformado desaparece no Rio Guandu

Rio - O Corpo de Bombeiros realizou nesta terça-feira, pelo terceiro dia consecutivo, buscas por Sebastião Nunes, 57 anos, no Rio Guandu. O bombeiro reformado desapareceu no último domingo após escorregar de uma pedra durante um passeio com amigos e cair no rio em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Nesta desta terça-feira, bombeiros de Seropédica e mergulhadores realizaram as buscas pelo homem. No entanto, não obtiveram sucesso. O trabalho deve retornar na manhã desta quarta-feira.

Segundo os familiares de Sebastião, ele sofria de epilepsia. Eles acreditam que o bombeiro deve ter passado mal no momento do desaparecimento.