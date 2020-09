Governo do Estado realiza primeira etapa de mudanças administrativas

Rio - O Governo do Estado do Rio de Janeiro iniciou a primeira etapa de mudanças administrativas que fazem parte do pacote de austeridade anunciado pelo governador em exercício Cláudio Castro no fim do mês passado. Para reduzir gastos, as secretarias de Vitimados e Extraordinária da covid, o RioPrevidência e o Instituto Rio Metrópole perderão status e passarão a compor estrutura de outras secretarias.

A medida, que será publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (16), vai garantir equilíbrio das finanças do estado, com redução prevista de 40% dos cargos comissionados.

De acordo com o novo planejamento, a antiga Secretaria de Vitimados passa a fazer parte da estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. O RioPrevidência ficará subordinado à Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Saúde recebe a antiga Secretaria Extraordinária da covid. Já o Instituto Rio Metrópoles será incluído na estrutura da Secretaria das Cidades.