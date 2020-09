O café das memórias afetivas

Uma das estrelas do shopping Downtown, na Barra, a Onestà Café é mais que um café, é uma memória afetiva, como define a proprietária Lilia Martins. Além de uma opção para o café da manhã, o estabelecimento aconchegante e bem decorado faz a alegria dos clientes também nos happy hours, em datas especiais e, claro, nos dias mais comuns em que você deseja apenas se sentar em um local agradável, com atendimento personalizado e de qualidade.

Sempre inventando moda para não ficar parado no tempo e oferecer novidades, o Onestà, cujo carro-chefe é o café de Carmo de Minas, fechou parceria com a Orfeu para a venda de cafés e azeites e realizou uma degustação nesta terça (15) dando uma pequena mostra do que vem por aí.

A empresa CA Produção e Eventos nasceu em 2016, realizando coffee breaks para eventos corporativos, tendo a indústria farmacêutica como principal cliente. Após quatro anos no mercado, abriu a primeira loja física, Onestà Café, onde é possível se deleitar com comidinhas deliciosas e onde há espaço também para realizar eventos. São cafés especiais, produtos caseiros e de primeira qualidade.

"O pedido mais comum é aquele que faz parte da memória afetiva porque dificilmente os clientes esquecem o que comem nessa cafeteria que se transformou em um bistrô aconchegante, por causa da qualidade, da forma de preparo dos alimentos e do atendimento", garante Lilia.

Cardápio: água na boca

E não é só com o café da manhã que os visitantes se fartam. As massas e pizzas também são um sucesso em outros momentos do dia. Surgiram da paixão de Denis, marido de Lilia, pela cozinha. O casal misturou as paixões: eles assinam as massas e os molhos com recheios diferentes que se harmonizam. Tudo com o suporte dos "meninos" e das "meninas", como carinhosamente é chamada a equipe. Entre as opções de comer rezando estão os raviólis de pera com nozes, brie com damasco, queijo com bacon, carne, frango, e a lasanha de berinjela.

"O nosso diferencial é que cozinho com os perfumes da comida. Não experimento. Sei que está gostoso pelo cheiro da mistura e dos temperos", explica Lilia, acrescentando que os ingredientes são selecionados para que se harmonizem, para que agradem ao paladar afetivo das pessoas.