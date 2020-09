Corpo de Bombeiros extingue focos de incêndios florestais na Região Serrana

Rio - Após 10 dias de atuação ininterrupta, o Corpo de Bombeiros extinguiu, nesta terça-feira, os focos de incêndios florestais que atingiam a Região Serrana. No momento, os militares realizam o trabalho de rescaldo para impedir o retorno das chamas. As equipes seguem monitorando a extensão territorial.



De acordo com a corporação, mais de 90 militares atuaram no combate nas localidades de Nova Friburgo, Teresópolis, Sapucaia, Três Rios, Paraíba do Sul, Duas Barras e Vila do Pião (entre Carmo e Sumidouro). As operações contaram com o apoio de viaturas e aeronaves.



O CBMERJ informou que , desde o início do período de estiagem, reforçou as missões de prevenção e combate a queimadas na Serra. A Operação Extinctus, que reúne esforços de 15 unidades operacionais, atuou em mais de 900 ocorrências. Cerca de 700 militares já foram empenhados nas frentes de abalho. As aeronaves da corporação já somam mais de 250 horas de voo.



Apoio aéreo

Pelo terceiro ano consecutivo, a corporação mantém um helicóptero baseado na Região Serrana. A ação visa ao apoio nas missões de prevenção e combate a incêndios florestais em época de seca. A aeronave faz voos de monitoramento ambiental com o objetivo de identificar eventuais focos e evitar a propagação das chamas. O recurso aéreo também é utilizado para agilizar o transporte da tropa e de materiais, quando necessário, e para o combate direto em pontos de difícil acesso por meio do lançamento de água.