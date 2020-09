Governador Cláudio Castro realiza mudanças e nomeia dois técnicos para secretarias do estado

Rio - O governador em exercício, Cláudio Castro, realizou novas mudanças em duas pastas do estado do Rio. As medidas foram publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira.

A professora universitária Maria Isabel de Castro de Souza assume a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação e o engenheiro Uruan Cintra de Andrade assume a Secretaria de Estado de Cidades.

Com isso, Leonardo Rodrigues foi exonerado do cargo de secretário de Ciência e Tecnologia.