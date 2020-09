Fast food saudável chega a Campo Grande

Quem está tentando levar uma alimentação mais saudável, mas precisa comer fora de casa, agora pode encontrar muitas opções no Mr. Fit. Com mais de 40 pratos saudáveis no cardápio, a primeira rede de fast food saudável no Brasil abriu uma nova filial, na Zona Oeste, e o local escolhido foi o Park Shopping Campo Grande.

A rede Mr. Fit nasceu pelas mãos da Camila Miglhorini, que hoje atua como CEO da empresa. "A ideia surgiu em 2013, quando saindo de uma reunião notei a dificuldade de encontrar um local que oferecesse uma alimentação rápida e saudável. Em nosso cardápio há opções para todos os gostos. São mais de 40 pratos, além de caldos, açaí, omeletes, wraps, sucos naturais e funcionais, shakes, burguer fit, sobremesas, uma pista fria para montagem da salada preferida e versões low carb com sabor de comida caseira de verdade", garante a empresária.

Um dos diferenciais da marca é a oportunidade de se tornar um franqueado. Neste contexto, o Mr. Fit se destaca como a franquia de alimentação que mais cresce no país, e foi com esse diferencial que o restaurante conseguiu superar os desafios da pandemia.

"Durante a pandemia, tomei a decisão de reduzir o valor dos modelos de negócios, que inclui microfranquias, em até 75%. A estratégia deu tão certo que a rede, além de impulsionar o empreendedorismo em tempos de desemprego alto, conseguiu vender 190 franquias entre os meses de junho e agosto. Para os que já eram franqueados, demos todo o apoio operacional, como negociação dos aluguéis, consultoria e orientação das folhas de pagamentos, criação de um software próprio para cada unidade fazer o delivery, e também a parte financeira, com isenção de royalties de toda a rede", explica Camila.

Para quem quiser visitar o Mr. Fit, o espaço está seguindo todas as recomendações de higiene e prevenção determinadas pelas autoridades. A Loja 203, que está localizada no piso L2 do Park Shopping Campo Grande, abre todos os dias de 11h às 23h.