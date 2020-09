Policial militar é baleado no Morro do Palácio, em Niterói

Rio - Um policial do 12º BPM (Niterói) foi baleado no pé na manhã desta quinta-feira no Morro do Palácio, no Ingá, em Niterói. A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que equipes do 12º BPM (Niterói) realizavam policiamento pela Comunidade do Palácio quando criminosos armados atiraram contra os policiais.

Houve confronto e um policial foi atingido no pé, sendo socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima, diz a PM. O estado de saúde do militar é estável. O policiamento foi intensificado na região da ação.