Festa de Nova Iguaçu tem um homem morto, além de criança e mulher baleadas

Rio - Três pessoas foram baleadas durante uma festa realizada na noite de quarta-feira no bairro Vila São Luís, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um homem morreu no local e ficaram feridas uma criança de 7 anos e uma mulher de 63 anos. Policiais militares do 20ºBPM (Mesquita) foram acionados para verificar a ocorrência.

No local, os agentes foram informados de que uma vítima morreu no local e duas foram socorridas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). A área foi isolada e a perícia acionada. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que instaurou inquérito e realizou perícia no local.

Por meio de nota, a Prefeitura informou que a mulher de 63 anos, identificada como Railsa Wanderley, passou por cirurgia após dar entrada no HGNI com ferimentos a tiro no abdômen e tórax. Ela está internada com quadro estável.