Com a flexibilização do isolamento social, os cariocas têm lotado as praias e os bares todos os finais de semana. No entanto, sabemos que a pandemia ainda não acabou, e todo cuidado é pouco! Pensando em fugir das aglomerações, mas sem deixar de se divertir, separamos uma lista de locais com lazer a céu aberto para você curtir o final de semana com segurança, na Zona Oeste da cidade. Vale lembrar que o uso de máscara e todas as recomendações de prevenção são obrigatórias em todos esses espaços.

Bosque da Barra

Localizado na Barra da Tijuca e com fácil acesso por transporte público, o Bosque da Barra é ideal para quem está procurando um espaço para curtir com a família. O parque conta com espaço para piqueniques, parquinho para as crianças, contato com a natureza e - com sorte - dá para conhecer alguns animais, como micos, capivaras e jacarés. O espaço fica na Avenida das Américas, 6.455, tem um estacionamento próprio e uma estação de BRT bem na frente. Atualmente o parque está abrindo de terça-feira a domingo das 8h às 17h.

Parque Chico Mendes

Inaugurado em 1989, com o intuito de preservar a Lagoinha das Tachas, o Parque Chico Mendes também é uma ótima opção de ambiente familiar. Com diversas trilhas, paisagens e parquinho, a reserva conta com uma extensa área de flora e fauna, na qual é possível observar alguns jacarés do papo-amarelo e capivaras que são os moradores oficiais do local. O parque fica na Avenida Jarbas de Carvalho, 979, no Recreio, e está funcionando de terça-feira a domingo das 8h às 17h

Bosque da Freguesia

Para quem quer fugir da agitação de Jacarepaguá, o Bosque da Freguesia é um grande aliado. O espaço não é dos maiores, conta com 2,2 km de trilha, o que o torna bastante aconchegante. Na área de lazer, o parque reserva uma quadra poliesportiva, um campo de futebol e parquinho para as crianças. Quem for visitar de carro, o ideal é deixar dentro do Rio Shopping, que tem uma entrada para o Bosque em seu estacionamento. A entrada principal fica na Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão, 206, e também está aberta de terça-feira a domingo das 8h às 17h.

Parque dos Atletas

Legado das Olimpíadas de 2016, o Parque dos Atletas é uma opção mais urbanizada. O espaço dispões de quadras, paredes de escalada, estações para exercícios e uma pista de 1.420 metros para bicicletas, patinetes e patins. Como não tem bebedouro nem lanchonetes no local, o ideal é que cada um leve seu próprio lanche. O parque está funcionando de terça-feira a domingo das 8h às 17h, na Avenida Salvador Allende, 6.500, na Barra.

Parque Olímpico

Parque Estadual da Pedra Branca