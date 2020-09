Universidades privadas sem data definida para volta às aulas

Apesar da autorização do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ) para a volta às aulas presenciais nas universidades privadas, instituições consultadas por O DIA informaram que ainda não têm data definida para o retorno presencial. Então, vão permanecer com o ensino remoto.



Na última terça-feira, a decisão do desembargador Carlos Henrique Chernicharo, do plantão judiciário do TRT, atendeu parcialmente ao pedido do Sindicato das Entidades Mantenedoras dos Estabelecimentos de Ensino Superior (Semerj). O sindicato havia pedido a cassação da decisão favorável do Sindicato dos Professores do Município do Rio (Sinpro-Rio), que proibia as aulas presencias até a vacinação de professores e alunos contra o coronavírus.



A Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio) esclareceu que "este semestre será de forma não presencial, incluindo o vestibular". Em nota, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) disse que a retomada às aulas presencias ocorrerá "quando houver plena aprovação do corpo médico da FGV, das secretarias Municipal e Estadual de Saúde, do Ministério da Saúde e da OMS".



Também em nota, as faculdades Estácio e Ibmec, ambas do grupo Yduqs, afirmaram que estão atentas "aos desdobramentos da pandemia e irá manter os alunos informados sobre o retorno das atividades ou a continuidade do isolamento social".

*Estagiária sob supervisão de Gustavo Ribeiro