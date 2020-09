Casa arrumada na quarentena

O home office virou realidade para grande parte da população durante a quarentena. Passando mais tempo em casa, as pessoas começaram a se interessar por melhorias no espaço físico, seja para adaptações ergonômicas ou para criar um ambiente mais agradável para toda a família. Neste cenário, a venda de móveis e eletrodomésticos vem aumentando. Na Romanzza Recreio, uma das marcas mais conceituadas em móveis planejados, registrou-se aumento de 10%. Para Darlene Manhente, diretora comercial da loja, os móveis sob medida estão em alta principalmente nos espaços pequenos. "É essencial utilizar cada milímetro de parede para conseguir adequar os móveis dentro do cômodo", confirma. A atriz Erika Januzza, que mora no Recreio, está no grupo da galera que resolveu dar uma melhorada nos ambientes da casa. Ela contratou os serviços da Romanzza. "Eu tinha o sonho de arrumar um cantinho, ou melhor, a casa inteira. Esse espaço é o que eu uso para gravar os vídeos do 'Me conta Aí'", diz a atriz, que abastece um canal no YouTube em que aborda assuntos relacionados a beleza e comportamento. "Sou bem menininha, gosto de rosa. É o sonho daquele quarto de menina que eu nunca tive", completa Erika. A marcenaria do projeto foi pensada para funcionar como um camarim, com uma bancada principal e nichos que serviram como display de produtos de beleza. Para quem pretende dar uma nova cara para o ninho de amor, o showroom da Romanzza (Av das Américas, 15.760 - Recreio) está com um quarto de casal de arrasar. Com a proposta de criar um espaço atemporal e sofisticado, mas com um quê de ousadia, a arquiteta Flávia Manhães criou um cômodo que aposta em cores escuras. Para equilibrar os tons sóbrios dos móveis, da escada e da parede, o piso, a roupa de cama e a cabeceira são claras. Se você conseguiu embelezar a casa, é bom saber que as melhorias também valorizam o imóvel. "Na hora da venda, o proprietário pode acrescentar um valor pelos móveis porque o comprador não precisará se preocupar com a decoração do ambiente", garante Darlene. Apesar do desejo de deixar a casa bonita, o preço ainda é uma questão que aflige quem pensa em comprar móveis planejados. Mas o custo não necessariamente será tão elevado, levando-se em consideração os benefícios. "Quando se pensa a longo prazo, investir em móveis planejados é uma questão de valorização do imóvel e também de vida útil da decoração. Para quem está decorando uma nova casa,esse investimento é altamente recomendado". Motivados pelo aumento das vendas, a Romanzza Recreio realizará a segunda queima neste sábado (19), de 9h às 18h. São cozinhas, quartos, closets, salas e muito mais para você não perder a oportunidade de mudar o mobiliário de sua casa e melhor, com desconto.

Mercado em ascensão

Durante o isolamento social as vendas online de itens para dar aquele 'up' no visual da casa estiveram em alta e, com a liberação do comércio, esse efeito se estendeu para as lojas físicas em todo o país. Segundo um levantamento exclusivo feito pela empresa de inteligência de e-commerce Compre&Confie à pedido da revista Exame, o número de solicitações de móveis subiu 207% no acumulado em maio e junho na comparação com 2019, com 2,5 milhões de pedidos.

O faturamento do segmento na internet subiu 196% no período, para R$ 1,5 bilhão. Tanto a alta em vendas na comparação com o ano anterior quanto o número de pedidos no biênio maio-junho foi inclusive maior do que em março-abril, no começo da pandemia. Em março e abril, a alta havia sido de 92% ante 2019, com 1,5 milhão de pedidos e 900 milhões de reais em faturamento (alta de 82%).