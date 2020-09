Empreendedora mundurucu

Moradora do Recreio, Michelle Rocha é mãe de dois filhos, viúva, empreendedora e descendente dos índios Mundurucu, que dominavam culturalmente a região do Vale do Tapajós (estados do Amazonas, Mato Grosso e Pará). Buscou forças em seu conhecimento ancestral e encontrou a chave para sair de uma vida que não a deixava realizada. Ela trabalhava em uma empresa de eventos e não tinha tempo para a família e nem para se cuidar.

"Eu tinha dinheiro, mas não tinha saúde, estava infeliz, acima do peso e longe dos meus filhos. No final de 2016 resolvi tirar férias de três meses. Fiz um detox na minha vida, saí de rede social, mudei de bairro, mudei minha alimentação e toda a minha rotina. Nesse tempo, eu conheci as infusões e comecei a fazer o uso delas na minha rotina", conta.

Passadas as férias, Michelle resolveu voltar para as redes sociais. "A primeira foto teve mais de 500 comentários. Todos queriam saber o que eu tinha feito! Minha pele estava melhor, eu estava 12 quilos mais magra, com o semblante feliz... Foi aí que eu resolvi fazer das infusões meu negócio: larguei tudo o que fazia para me dedicar em estudar e produzir nossos itens".

Michelle largou o emprego e junto ao seu marido resolveu investir em produzir chás dentro de casa. Ela vendia inicialmente em bancos de praças, trens e nas calçadas. Sua primeira loja foi aberta em Bangu, dentro da comunidade Vila Kennedy, o bairro mais quente do Rio de Janeiro. Nesse período seu marido, que já havia descoberto uma doença grave (síndrome de Cushing), piorou muito, ficando impossibilitado de trabalhar. Para manter a casa, ela teve que trabalhar em mais de um emprego. O sonho teve que retroceder, mas não ficou esquecido. Ela continuava vendendo seus produtos.

"Meu sangue é indígena e ser índio é ser guerreiro, persistente e nunca desistir, é lutar sempre e a cada dia descobrir uma nova estratégia de sobrevivência", brinca. Em busca de conhecimento e especialização, Michelle fez uma imersão em uma aldeia indígena onde desenvolveu produtos exclusivos que ajudam no emagrecimento e também produtos de beleza. Além disso, se formou na escola de Chás de Embahu, uma importante instituição brasileira.

"Hoje meu foco é popularizar o uso de chás e ensinar as pessoas das comunidades a incluir também outros produtos artesanais e naturais em seu cotidiano. Infelizmente esses produtos ainda são muito caros e as comunidades não têm acesso fácil. Pensando nisso, juntei meu conhecimento com as ervas e criei a Naturelle (Instagram @naturelle_oficial), que hoje tem como objetivo atender essas pessoas e levar através do nosso serviço de motoboy os produtos na porta do cliente. Meu propósito de vida é acolher e resgatar, tornar a vida das pessoas mais leve, seja com meus produtos, minha rotina, meu sorriso, minha força ancestral". A Naturelle realiza vendas online para todo o Brasil.