Três homens são presos por receptação de mais de 100 peças de veículos

Rio - Três homens foram presos, na noite desta quinta-feira, por receptação de peças de veículos, na Avenida Brasil. Gabriel Modesto Mourão e Maycon Oliveira foram flagrados pela equipe da 33ª DP (Realengo) quando carregavam um caminhão frigorífico com mais de 100 peças desmontadas de veículos. O caminhão tinha como destino a cidade de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul.

Segundo a especializada, os homens foram autuados por receptação e furto de energia. As peças ficavam no interior de uma loja na Avenida Brasil, na altura do bairro de Realengo, na Zona Norte do Rio. O dono da loja, Salomão Moura, que chegou ao local depois também recebeu voz de prisão.

O delegado titular da unidade, Reginaldo Guilherme, informou que após três meses de investigações foram realizadas as prisões dos integrantes. Dois homens eram os donos da garagem, onde eram captadas todas as peças roubadas e o outro era o motorista do caminhão.

Ainda segundo Reginaldo, Maycon Oliveira veio do Mato Grosso do Sul para o Rio com uma carga de carne no caminhão frigorífico e na volta pretendia carregar as peças roubadas para o estado do Centro-Oeste.

"Nesta quinta-feira, o caminhoneiro trouxe carne em um caminhão para o Rio de Janeiro oriundo de Mato Grosso do Sul e na volta estava carregando todo esse material equivalente a 20 ou 30 carros cortados para o estado do Mato Grosso do Sul e conseguimos prendê-los em flagrante", falou o delegado.

De acordo com a Polícia Civil, os homens informaram que a carga pertence a Ed Carlos Fidelix, morador de MS e que possui um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas. As investigações prosseguem para identificar os outros integrantes dessa quadrilha.