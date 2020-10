Rio de Janeiro

Motorista é morto a tiros na Linha Amarela quando voltava de evento de carros

Marcos André de Paula, de 24 anos, foi atingido com dois tiros na cabeça e morreu no local, na altura da saída 3 da via, no Engenho de Dentro

