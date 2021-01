Por Luísa Bertola*

Publicado 19/10/2020 00:00

As estações do BRT que estão interditadas por conta de atos de vandalismo e furtos retratam um cenário de destruição, como já foi mostrado por O DIA. Segundo a concessionária, o número total de estações fechadas é 54, 32 estações interditadas por conta de atos de vandalismo e furto de equipamentos e mais 21 estações em razão da violência e depredação constante - 20 localizadas no eixo da Cesário de Melo e a estação Otaviano, no corredor Transcarioca - além da estação Interlagos, no Transoeste, fechada em setembro por conta do acidente envolvendo um modal, que invadiu o local.

O problema das estações afeta o dia a dia dos passageiros que dependem do transporte, os usuários precisam se deslocar até as estações que seguem abertas. Além disso, com a pandemia da covid-19, algumas estações que ficaram fechadas temporariamente por conta do baixo fluxo de passageiros foram vandalizadas.

O DIA procurou todos os candidatos à Prefeitura do Rio para saber quais são suas propostas para a recuperação do sistema:

Benedita da Silva (PT):

O BRT virou símbolo do descaso com as zonas Norte e Oeste, mal feito pelo Paes e mal cuidado pelo Crivella. Ninguém se responsabiliza, o passageiro fica no sufoco. Vai ser preciso uma prefeita para arrumar isso, cumprir a obrigação da prefeitura e dizer às empresas que, se elas não dão conta do recado, vamos chamar outras. Vamos reabrir as estações, colocar a Guarda e construir terminais em locais como Santa Cruz e Mato Alto.

Clarissa Garotinho (Pros):

O Rio tem modelo de transporte público caro e ineficiente. O BRT não resolveu fragilidades que mexem diretamente com a operação, como vandalismo e calote. Sem falar nas filas gigantescas. Vamos recuperar as estações do BRT, fazendo adaptações para resolver esses problemas. Também quero reabrir todas as estações que estão fechadas, além de organizar e reprimir quaisquer práticas ilícitas. Vamos colocar para funcionar o que não está funcionando.

Cyro Garcia (PSTU):

São dois tipos de vandalismo. O pior são as péssimas condições, que revoltam o povo. Horários irregulares, superlotação e etc. E vamos combater o outro tipo também, através de uma Guarda Municipal remodelada, subordinada a Conselhos Populares, que atue na preservação do patrimônio público, ao invés de reprimir violentamente trabalhadores informais. Além da mudança de modal, transformando BRT em VLT, garantindo transporte de qualidade para todos.

Eduardo Bandeira de Mello (Rede):

Consertar e reabrir todas as estações. Rever todo o sistema do BRT, chamar o concessionário e fazê-lo cumprir o contrato. Essa história toda só tem uma vítima: o usuário.

Eduardo Paes (DEM):

Trazer de volta o funcionamento digno do sistema BRT em todas as estações (incluindo a reabertura de estações que foram fechadas), com segurança garantida por meio da presença ativa da Guarda Municipal e/ou do programa Segurança Presente, e promovendo o aumento imediato e a manutenção da frota para evitar longas esperas nas estações e a lotação dos ônibus.

Fred Luz (Novo):

De pronto serão reformadas porque o povo não pode esperar. Haverá fiscalização. Em seguida, farei revisão nos contratos de concessão porque tudo o que foi feito com a Fetransporte desde Eduardo Paes é bastante estranho. No processo de revisão da concessão será inserida a autonomia dos órgãos regionais para fiscalizar, porque elas serão cobradas diretamente pela população.

Glória Heloiza (PSC):

Desenvolver um governo com amplo investimento em educação, saúde e uma rede ativa de proteção social. Responsabilidade fiscal: orçamento equilibrado. Valorização do servidor de carreira e ocupação de cargos públicos pela meritocracia e tecnocracia. Desenvolvimento econômico livre num ambiente desburocratizado, tecnologicamente estruturado e com mão-de-obra qualificada. Adoção das melhores práticas de governança, compliance, transparência e ética.

Henrique Simonard (PCO):

O candidato foi procurado, mas não respondeu até o fechamento da matéria

Luiz Lima (PSL):

Pretendo instituir um cronograma para que as 32 estações que estão fechadas voltem a funcionar. É obrigação do governo exigir que as concessionárias prestem serviços que garantam a mobilidade com qualidade. Em relação à falta de segurança, que é um problema no eixo da Cesário de Melo, vou implementar uma ação integrada da Guarda Municipal com a PM. Vamos empoderar a Guarda. Um guarda armado e bem treinado pode oferecer mais proteção ao cidadão.

Marcelo Crivella (Republicanos):

Crivella pretende fazer concessão das estações para a iniciativa privada. O dinheiro arrecadado será utilizado para aumentar a segurança dos passageiros. As 23 estações atingidas por atos vandalismo já foram reformadas e devolvidas à população. Os agentes da prefeitura verificam o intervalo dos ônibus, e o estado de conservação dos coletivos. Também estamos acompanhando as reformas nas estações e cobrando da operadora os devidos reparos.

Martha Rocha (PDT):

Os cariocas hoje perdem horas do seu dia para ir e voltar do trabalho. O Sistema BRT é fundamental hoje, mas está abandonado. Vamos fazer concorrência pública para a concessão do sistema BRT. Vamos reconstruir a pista da Transoeste, recuperar as estações; iniciar a transição para o modelo de ônibus elétricos, substituindo os veículos a Diesel; e definir um plano de segurança, em todo o sistema, que iniba a ação de vândalos e a invasão dos ônibus.

Paulo Messina (MDB):

A principal causa é a falta de controle de quem opera o sistema, que foi entregue de mão beijada pelo Eduardo Paes aos mesmos empresários de ônibus que estão aí há 40 anos. Nós vamos licitar o BRT, que nunca foi licitado, obrigando que a próxima operadora refaça o sistema, reformando as estações e garantindo a segurança, não só contra o vandalismo, mas também contra a inadimplência. Isso tem que ser obrigação da concessionária, não da Prefeitura.

Renata Souza (Psol):

A Renata Souza não pretende fechar estações do BRT , mas fazer a recuperação e reabri-las . Renata vai fazer a tarifa zero no BRT, isso vai aumentar a circulação e minimizar atos de vandalismo.

Suêd Haidar (PMB):

No meu governo qualificaremos e ampliaremos o efetivo da guarda municipal para zelar pelo nosso BRT. Vamos colocar plantão da guarda municipal nas estações para coibir o vandalismo. O BRT hoje não funciona bem devido a má gestão que torna inadequada a sua missão de melhorar a condição de mobilidade urbana cotidiana para os usuários do transporte público.